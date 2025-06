Vasco a Roma celebra la vita e la pace: “Basta con la strage degli innocenti”

(Adnkronos) – “Oggi celebriamo la vita, la vita spericolata”. Con il suo celebre brano Vasco Rossi, il vero gladiatore della musica italiana, arriva allo stadio Olimpico per la prima data romana e replica domani con l’ultima tappa del suo tour. Due date sold out con 120.000 persone. Un intero mese da nord a sud del Paese, a cantare 'La Vita’. Tre ore di concerto con una scaletta che ha ripercorso l’intera carriera dell’icona del rock italiano. Da ‘Vita spericolata’ ad ‘Albachiara’, passando per ‘Vivere’, ‘Mi si escludeva’ e ‘Gli spari sopra’ che Vasco dedica a “Tutti i farabutti che governano questo mondo”. Prima del gran finale con ‘Albachiara’, Vasco porta sul palco la bandiera della pace e lancia l’appello: “Basta con la strage degli innocenti a Gaza. Basta con tutte le guerre, noi siamo la pace". —[email protected] (Web Info)