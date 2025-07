(Adnkronos) – Litigio finito in tragedia nella serata di ieri a Luino, in provincia di Varese. Un 25enne avrebbe ucciso a coltellate il padre adottivo, di 57 anni, al culmine di una lite. La vittima e i due figli, residenti in Svizzera, si trovavano a Luino per fare visita alla madre. Il 25enne è stato arrestato e poi trasferito nel carcere di Varese. —[email protected] (Web Info)