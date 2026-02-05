News

Vannacci e Futuro nazionale, il sondaggista Masia: “Potenziale attorno al 2%, ma serve tempo”

by Adnkronos
(Adnkronos) – Su Vannacci e sul suo ‘Futuro nazionale’ “i primi numeri danno un potenziale di voti – ma solo potenziale – attorno al 2%. Tutto da verificare, quindi vedremo la prossima settimana con un po’ di giorni alle spalle, anche a quanto potrebbe corrispondere un probabile voto reale”. Lo dice all’AdnKronos, Fabrizio Masia, sondaggista e amministratore delegato di Emg Different, sottolineando che ogni dato per ora è del tutto provvisorio.  

“Abbiamo iniziato a rilevarlo nelle ultime ore e quindi è difficile fare una valutazione precisa – è la premessa dell’esperto – dobbiamo aspettare almeno una settimana”. 

 

