News

Valentino, Ferragni: “Sue creazioni hanno fatto sognare me e intere generazioni”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Le creazioni di Valentino Garavani hanno fatto sognare generazioni di donne, me compresa”. Così all’Adnkronos l’imprenditrice Chiara Ferragni ricorda il grande stilista Valentino, morto oggi all’età di 93 anni.  

“È stato uno dei più grandi maestri della moda italiana e mondiale”, prosegue Ferragni. Con la sua visione “ha definito un’idea di eleganza senza tempo, rendendo l’Italia un punto di riferimento assoluto nel lusso. La sua eredità creativa continuerà a ispirare i giovani designer del futuro”, conclude. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Serie A, oggi Lazio-Como – La partita in...

Coppa d’Africa, la surreale ‘lotta’ per l’asciugamano tra...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono. M5S...

Valentino, chi è Giancarlo Giammetti: l’altra metà dello...

Alimentazione, esperto Donegani: “Olio di palma demonizzato, sostituirlo...

Alimentazione, Tapella (Uiops): “Con Olio di palma sostenibile...

Valentino, l’omaggio dell’imitatore Dario Ballantini: “Gli devo tutto”

È morto Valentino, Barillari: “Nelle vie della dolce...

Cos’è il bazooka europeo e può davvero fare...

Valentino, quel rosso simbolo di eleganza che racchiude...