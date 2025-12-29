News

Valanga in Valle Aurina: morto un escursionista, illesa la moglie

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un escursionista 50enne ungherese ha perso la vita travolto da una valanga in Valle Aurina, in Alto Adige. L’uomo si trovava con sua moglie sul sentiero numero 8 ‘Arthur Hardegen’ quando, a quota 2.500 metri, entrambi sono stati sorpresi da una slavina. Lui è stato trascinato per circa 300 metri, mentre lei è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della Guardia di finanza con l’elicottero Pelikan 2, i carabinieri e i vigili del fuoco.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Roma, il ritorno di De Rossi: cori e...

Napoli, Webuild vince contratto da 660 mln per...

Davide Tizzano, è morto a 57 anni il...

Roma, auto investe e uccide 69enne a Mezzocammino

Serie A, oggi Roma-Genoa – Diretta

Trump: “Netanyahu è eroe che va graziato, senza...

Terremoto oggi ai Castelli Romani, scossa di magnitudo...

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: “Campagna diffamatoria...

Elvis Demce al 41 bis, carcere duro per...

Licenziato dopo test del carrello, il giudice condanna...