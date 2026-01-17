Valanga a Courmayeur, quattro sciatori coinvolti: un ferito

(Adnkronos) – Valanga oggi, sabato 17 gennaio, nella zona del Canale del Ves, a Courmayeur, sul Monte Bianco. Quattro le persone coinvolte e recuperate dal Soccorso Alpino Valdostano e Soccorso alpino della Guardia di Finanza: tre sono rimaste illese e si sono liberate da sole, mentre una è rimasta ferita. Impossibile il recupero in elicottero a causa delle cattive condizioni metro, i tecnici hanno preceduto via terra raggiungendo il gruppo.

La persona ferita è stata recuperata con un’azione con verricello, grazie ad una minima schiarita del meteo. Il paziente è un italiano. Portato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie, le sue condizioni sono in fase di valutazione.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)