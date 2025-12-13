Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: almeno venti feriti. Trump: “Fermato un sospetto”

(Adnkronos) – Sparatoria alla Brown University di Providence a Rhode Island negli Stati Uniti. I media locali parlano di “almeno venti feriti” nel corso della sparatoria vicino alla Facoltà di Ingegneria. “Il sospettato è in custodia. Dio benedica le vittime e le loro famiglie!” scrive sui social il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo che per affrontare la situazione è intervenuta anche l’Fbi.

Le zone in cui l’assalitore ha colpito sono state sia quelle vicine a Hope Street che sul lato est dell’Università, nel pressi di Governor Street. Agli studenti del campus era stato chiesto dalla polizia di restare al riparo, chiudendo a chiave le porte e mettendo i telefoni silenziosi.

internazionale/esteri

