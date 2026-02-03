News

Usa, la Camera approva pacchetto finanziamenti per porre fine a shutdown

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di finanziamenti per porre fine a oltre tre giorni di shutdown di una parte dell’amministrazione federale. Donald Trump dovrebbe firmare presto il provvedimento ponendo così ufficialmente fine alla paralisi in atto da sabato, sullo sfondo delle divergenze tra repubblicani e democratici sul finanziamento della polizia dell’immigrazione (Ice), dopo i recenti eventi di Minneapolis. 

internazionale/esteri

