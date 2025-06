Usa, attacco con coltello in rifugio per senzatetto: 11 feriti in Oregon

(Adnkronos) – Un uomo armato di coltello ha ferito 11 persone che si trovavano in un rifugio per senza fissa dimora in Oregon, negli Stati Uniti, che ogni notte offre riparo a 150 uomini. Lo riportano i media americani spiegando che tutte le 11 persone rimaste ferite sono state ricoverate in ospedale a Salem. Il sospetto è stato preso in custodia dagli agenti, ha reso noto la portavoce della polizia di Salem, Angela Hedrick, che ha parlato di un ''accoltellamento di massa'' nella struttura della Union Gospel Mission. Non è stata resa nota l'identità dell'aggressore, né le condizioni di salute delle persone accoltellate. La polizia sta esaminando i video forniti dalla struttura per comprendere la dinamica dei fatti. —internazionale/[email protected] (Web Info)