News

Us Open, sorride anche Cobolli. Brooksby ko, ora il derby con Musetti al terzo turno

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli si qualifica per il terzo turno dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. L'azzurro, numero 26 del mondo e 24 del seeding, supera al 5° set lo statunitense Jenson Brooksby, numero 92 del ranking Atp, con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-4, 2-6, 7-6 (10-3) dopo 4 ore e 31 minuti di gioco. Cobolli affronterà al terzo turno un altro azzurro Lorenzo Musetti, numero 10 del mondo e decima testa di serie. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, Palazzo Chigi ribadisce il no all’invio di...

Eurobasket, Italia ko 75-66 con la Grecia all’esordio

Us Open, Sinner passeggia contro Popyrin e vola...

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 28 agosto

Conference League, Fiorentina-Polissya 3-2: viola qualificati alla fase...

Kim Kardashian a Venezia per premio su impegno...

Verme mangia carne, aumentano i casi in Messico

Us Open, oggi Sinner-Popyrin nel secondo turno –...

Irene Pivetti: “Dopo la condanna non avevo soldi...

Champions, le avversarie del Napoli: dal Chelsea al...