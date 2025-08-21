News

Us Open, Errani e Vavassori si confermano campioni nel doppio misto

by Adnkronos
(Adnkronos) – Trionfo bis per Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo di doppio misto allo Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. I due azzurri superano prima in semifinale gli statunitensi Danielle Collins e Christian Harrison, con un doppio 4-2, poi in finale la polacca Iga Swiatek e il norvegese Casper Ruud, con il punteggio di 6-3, 5-7, 10-6.  La 38enne emiliana e il trentenne piemontese alzarono il trofeo anche dodici mesi fa, quando hanno sconfitto la coppia statunitense composta da Taylor Townsend e Donald Young. Questo conquistato a New York è il terzo Slam in coppia per Errani e Vavassori che lo scorso giugno hanno vinto anche il Roland Garros, superando in finale la coppia a stelle e strisce formata da Taylor Townsend ed Evan King.  —[email protected] (Web Info)

