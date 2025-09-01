News

Us Open, Djokovic vince e convince (per la prima volta). Ora Fritz ai quarti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Turno tranquillo agli Us Open 2025 per Novak Djokovic. E dopo quanto visto nelle prime uscite dello Slam, è questa la notizia. Nella notte italiana, il serbo passeggia contro Jan-Lennard Struff e sull'Arthur Ashe Stadium regala la prestazione fin qui più convincente sul suolo americano. L'ex numero uno vince con il punteggio di 6-3 6-3 6-2 dopo un’ora e 49 minuti di gioco, fermando così la corsa del tedesco, che a New York aveva già battuto Holger Rune e Frances Tiafoe. Il prossimo ostacolo per Djokovic sarà il numero 4 del ranking Atp Taylor Fritz, ai quarti di finale.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, Zelensky: “Avanti con nuovi attacchi in profondità...

Israele-Gaza, parenti ostaggi oggi in massa davanti alla...

Ucraina, von der Leyen: “Europa ha piano per...

Mostra del Cinema, il ritorno di Kevin Spacey...

Inter-Udinese 1-2: colpo bianconero a San Siro con...

Francia, opposizione attacca Bayrou: “Ridicolo, miserabile, un naufragio”

Inter-Udinese, c’è rigore per i bianconeri ma l’annuncio...

Incubo Ferrari, Hamilton penalizzato di 5 posizioni a...

Torino-Fiorentina, il gol pazzesco sbagliato da Kean: palla...

Alla Mostra di Venezia ‘Il Mago del Cremlino’,...