Us Open, Djokovic-Tien interrotta e medico in campo per Nole. Cos’è successo

by Adnkronos
Novak Djokovic debutta agli Us Open
oggi lunedì 25 agosto contro l'americano Learner Tien e dopo un primo set vinto senza troppa difficoltà fatica più del previsto nel secondo parziale. Il serbo, in evidente difficoltà con il passare dei minuti, porta a casa anche il secondo set al tie-break (7-3), ma si prende un warning per il tempo perso in battuta, trema in alcuni momenti e fa esercizi di respirazione. Cos'è successo all'ex numero uno? Probabilmente si è trattato di un problema di vesciche, visto che Nole ha chiesto l'intervento in campo del medico e del fisioterapista alla fine del secondo set, togliendosi una scarpa e spiegando allo staff il problema. A medicazione terminata, Nole è tornato in campo per l'inizio del terzo set, tornando a giocare con la sicurezza vista all'inizio dell'incontro  —[email protected] (Web Info)

