News

Us Open, da Djokovic a Paolini il programma della prima giornata. Ecco quando toccherà a Sinner

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Tutto pronto per l'inizio ufficiale degli Us Open 2025. Dopo il sorteggio del tabellone singolare maschile e femminile, domenica 24 agosto via ai match del primo turno. Subito in campo l'ex numero uno al mondo Novak Djokovic, quattro volte campione a New York (l'ultima nel 2023). Nella prima giornata del torneo saranno diversi i top impegnati: oltre a Nole, toccherà anche alla numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, ma anche all'azzurra Jasmine Paolini, a Ben Shelton e a Taylor Fritz. E Jannik Sinner? Stando alla programmazione sul sito ufficiale degli Us Open, il numero uno al mondo dovrebbe giocare nei giorni successivi contro Vit Kopriva. Ecco il programma del day 1 e dove vedere tutti i match in tv e streaming
.  
Dalle 12, Arthur Ashe Stadium
 Shelton-Qualificato/Lucky Loser Sabalenka-Masarova 
Dalle 19, Arthur Ashe Stadium
 Djokovic-Tien Pegula-Sherif 
Dalle 11, Louis Armstrong Stadium
  Raducanu-Qualificata Nava-Fritz 
Dalle 19, Louis Armstrong Stadium
 Qualificata-Paolini Medvedev-Bonzi Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SuperTenniX. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Una città ‘spegne’ gli smartphone: “Meno schermo, più...

Deftones, in ‘Private Music’ l’equilibrio perfetto tra grazia...

Lil Nas X arrestato a Los Angeles, trovato...

Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge...

Israele, Katz: “Se Hamas non si arrende distruggeremo...

Meteo weekend variabile tra sole e acquazzoni: temperature...

Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 7,5 nelle...

Caso Menendez, negata libertà vigilata a Erik: oggi...

Italia-Slovacchia ai Mondiali di pallavolo: orario e dove...

Ucraina, Zelensky ‘avvertito’ da Vance alla Casa Bianca:...