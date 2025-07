US Open 2025, Sinner guida l’entry list. Dove vederli in tv (anche in chiaro)

(Adnkronos) –

È già tempo di US Open 2025. Archiviato Wimbledon con il trionfo di Jannik Sinner, che ha battuto in finale Carlos Alcaraz, gli appassionati di tennis sono già concentrati sul prossimo, e ultimo, Slam della stagione, in programma dal 24 agosto al 7 settembre. Sul cemento di New York Sinner tornerà a giocare da campione in carica, dopo la vittoria dello scorso anno, quando superò in finale Taylor Fritz conquistando così il secondo titolo Slam della carriera. In totale saranno 12 i tennisti italiani impegnati, tra tabellone maschile e femminile, agli US Open, che saranno trasmessi in diretta tv e streaming in chiaro. Guidano le entry list i numeri uno del mondo, e campioni in carica, Jannik Sinner e Aryna Sabalenka. Ecco gli italiani ammessi nel tabellone principali, che non passeranno dunque dalle qualificazioni, al via dal prossimo 18 agosto, in base al ranking di lunedì 14 luglio: Jannik Sinner; Lorenzo Musetti; Flavio Cobolli; Matteo Berrettini; Lorenzo Sonego; Matteo Arnaldi; Luciano Darderi; Mattia Bellucci; Luca Nardi. Singolare femminile: Jasmine Paolini; Lucia Bronzetti; Elisabetta Cocciaretto. Ai giocatori e alle giocatrici direttamente ammessi in main draw, andranno aggiunti per ciascun main draw 8 wild card e 16 qualificati. Gli US Open 2025 saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali SkySport, ma saranno visibili anche in chiaro su SuperTennis Plus e SuperTenniX. Il tornero sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma streaming di SuperTennis. —[email protected] (Web Info)