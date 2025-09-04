News

Urlò frasi choc contro Meloni durante il concerto: indagato il cantante Adriano Pappalardo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Adriano Pappalardo indagato, a quanto apprende l’Adnkronos, per le offese a Giorgia Meloni, pronunciate durante uno spettacolo lo scorso 20 agosto a Passoscuro.  Il cantante, prima di esibirsi, ha insultato la presidente del Consiglio dal palco, facendo gesti volgari in relazione al rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Dopo aver ricevuto l’informativa dai carabinieri, la procura di Civitavecchia, guidata da Alberto Liguori, ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Gli inquirenti stanno acquisendo il filmato della serata e stanno valutando se procedere per il reato di diffamazione aggravata o vilipendio. Nel procedimento risulta parte offesa la Meloni.   —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Can Yaman, ‘Sandokan è il ruolo della mia...

Derubata sul treno per Venezia, sfila alla Mostra...

Auto su folla a Berlino: diversi feriti, tra...

Emicrania, ‘incompreso’ 1 paziente su 10: la malattia...

Dal 12 al 14 settembre a Nemi torna...

Al via Vicenzaoro September, attesi 605 buyer da...

Sinner e il furto (sventato) agli Us Open:...

Foto su siti sessisti, a Torino la ‘vendetta’...

Mario Adinolfi sogna di fare l’opinionista a Uomini...

La ruota della fortuna, a sopresa in studio...