United Cup, Italia-Svizzera 1-1: Paolini ko, poi super Cobolli batte Wawrinka. Decide il doppio misto

by Adnkronos
(Adnkronos) – Al via la United Cup, con l’Italia che oggi, domenica 4 gennaio, affronta la Svizzera. Jasmine Paolini ha perso il primo match in singolare dell’Italia contro Belinda Bencic, mentre Flavio Cobolli ha vinto la sua partita contro Stan Wawrinka 6-4, 6-7 (2), 7-6 (4). Con una prestazione da incorniciare, l’azzurro ha avuto la meglio al tie-break del terzo set, al termine di un match tiratissimo. Un successo che tiene in vita le speranze di chiudere al primo posto il girone C (visto che la Svizzera ha già battuto la Francia, prossima avversaria dell’Italia). A decidere il match sarà ora il doppio misto, con in campo Andrea Vavassori e Sara Errani.  

Nel match inaugurale è stata subito sconfitta Jasmine Paolini, apparsa non al meglio a Perth. L’azzurra ha ceduto 6-4, 6-3 contro Belinda Bencic, in un match durato poco meno di due ore.  

