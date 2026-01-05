News

United Cup, domani Italia-Francia vale il passaggio del turno: orario e dove vederla

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L’Italia torna in campo in United Cup. Domani, martedì 6 gennaio, gli azzurri sfidano la Francia in un match decisivo per la qualificazione ai quarti di finale del torneo per nazionali miste in corso in Australia. L’Italia arriva dal ko per 2-1 contro la Svizzera (unico punto portato da Flavio Cobolli, vittorioso nel singolare contro Stan Wawrinka) e ha bisogno di un 3-0 contro i transalpini per sperare nel ripescaggio tra le migliori seconde dei vari gruppi. Ecco orari e dove vedere i vari match in tv e streaming. 

Ecco gli orari dei vari match di Italia-Francia, seconda partita del Gruppo C di United Cup. Si comincia nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio, con il singolare maschile: 

Dalle ore 3 Cobolli-Rinderknech
 

A seguire Paolini-Jeanjean 

A seguire doppio misto 

Dove vedere Italia-Francia in United Cup? Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in chiaro su SuperTennis, con disponibilità anche sulle piattaforme SuperTennis Plus e SuperTenniX. Match visibili anche in streaming su Tennis Tv. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Maduro, Cuba ‘ultima difesa’ da attacco Usa: morti...

Ia: Samsung presenta propria visione al Ces 2026

Licenziato per il test del carrello e reintegrato,...

‘AncheSeLiOdio’, arriva il thriller che esplora la famiglia...

Elon Musk a cena con Trump, pace fatta?...

Addio ad Ahn Sung-ki, leggendario attore coreano

Bianca Pitzorno torna in libreria con ‘La sonnambula’

Maltempo a Roma, si allaga seminterrato: salvate due...

Djokovic, annuncio a sorpresa: lascia la PTPA, il...

Chalamet, dedica d’amore a Kylie Jenner. E lei...