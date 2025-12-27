Ultimo weekend 2025 con più sole, poi la svolta: in arrivo freddo intenso e gelate

(Adnkronos) – Dopo la lunga fase di maltempo il sole tornerà a splendere sull’Italia; tuttavia per gli ultimi giorni dell’anno è attesa una svolta meteo e i primi giorni del 2026 saranno decisamente freddi.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il miglioramento delle condizioni del tempo dopo le piogge e le nevicate dell’ultimo periodo grazie all’avanzata di un campo di alta pressione che riuscirà ad imporsi su buona parte dell’Italia. Da segnalare solamente per oggi, sabato 27 dicembre, la possibilità di rovesci temporaleschi sulla Sardegna e sulla Sicilia centro orientale.

Altrove potremo godere di ampi spazi soleggiati con temperature ancora piuttosto miti (e sopra le medie climatiche) in particolare sulle Alpi e sulle regioni del Centro Sud. Da sottolineare però il marcato rischio di valanghe su Piemonte e Valle d’Aosta dove, dopo le ultime e abbondantissime nevicate (oltre 2 metri di accumulo sopra i 2000 metri) la soglia di attenzione dovrà essere massima, si raccomanda pertanto la massima prudenza e la consultazione costante dei bollettini nivologici ufficiali.

Nei giorni successivi, proprio tra gli ultimi giorni del 2025 e l’avvio del nuovo anno, l’elemento di maggiore rilievo sarà l’arrivo di masse d’aria fredda provenienti dalle alte latitudini polari. Dalla regione compresa tra la Penisola Scandinava e la Russia si attiverà infatti una discesa di correnti gelide che darà origine a una prima e significativa ondata di freddo su scala continentale. Si profila dunque una fase finale del 2025 decisamente più rigida rispetto a quanto osservato finora, caratterizzata da un marcato calo delle temperature, soprattutto durante le ore notturne e al primo mattino. I valori termici scenderanno diffusamente al di sotto dello zero sulle pianure del Nord Italia e nelle aree interne del Centro, con condizioni favorevoli a gelate estese.

Durante queste fase le condizioni meteo si manterranno stabili con prevalenza di sole sull’Italia. Solo con l’avvio del nuovo anno potrebbe tornare una fase più dinamica, con la ripresa delle precipitazioni. Un elemento cruciale da monitorare sarà la possibile interazione tra le correnti gelide in ingresso e l’eventuale formazione di una vasta area di bassa pressione sul bacino del Mediterraneo: uno scenario che, qualora si concretizzasse, potrebbe favorire piogge e nevicate anche a quote basse.

Sabato 27. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: qualche piovasco sulle Isole Maggiori, bello altrove.

Domenica 28. Al Nord: miglioramento. Al Centro: instabile con qualche piovasco sulle adriatiche. Al Sud: qualche pioggia specie in Sardegna e sulla fascia ionica.

Lunedì 29. Al Nord: miglioramento. Al Centro: instabile con qualche piovasco sulle adriatiche. Al Sud: qualche pioggia specie in Sardegna e sulla fascia ionica.

Tendenza: torna l’alta pressione con prevalenza di sole, possibile ondata di gelo russo dopo Capodanno.

