Ultimo, 200mila biglietti venduti in un’ora per il mega raduno a Tor Vergata

Ultimo si prepara a scrivere la storia. Oggi, martedì 15 luglio, sono stati messi a disposizione i biglietti per il mega raduno che il cantautore romano realizzerà il prossimo anno, il 4 luglio 2026, a Tor Vergata. In meno di un'ora sono stati venduti 200 mila biglietti. Ad annunciare il quasi sold out – la stima degli amministratori è di un'affluenza di ben 250mila spettatori – è lo stesso Niccolò Moriconi (nome all'anagrafe) sui social: "Grazie", ha scritto a corredo di uno scatto in cui si mostra sorridente. Alle 14.00 è stata aperta la vendita dei biglietti. I prezzi sono decrescenti a seconda della distanza dal palco. Le fasce di prezzo sono le seguenti: 99 euro (cifra che include biglietto e prevendita ma con commissioni e oneri il prezzo finale diventa di 105,93 euro) per i Pit 1 e 2, denominati 'Pianeti' e 'Peter Pan' (tutti i settori hanno i nomi degli album del cantautore); 92 euro (che diventano 98,44 con commissioni e oneri) per il Pit 3 'Colpa delle Favole'; 80,50 euro (prezzo finale 86,14) per il Pit 4 'Solo'; 69 euro (73,83 prezzo finale) per il Pit 5 'Alba'; 49 euro (52,43 prezzo finale) per il Pit 6 'Altrove'. Come fu per il Vasco Modena Park, l'unico live raduno paragonabile a questo, anche in questo caso l'allestimento prevederà maxischermi e ripetitori audio sui lati lungo la platea per permettere anche a chi non sarà vicino al palco di godere della vista e dell'acustica. Sul sito dedicato (lafavolapersempre.it), accanto al countdown, si legge: "Sarà una giornata simbolica, intensa e carica di significato: un concerto che ripercorre il cammino di un artista che ha saputo trasformare il sogno in realtà, partendo da zero, con forza, determinazione e talento. Un live per chi ha sempre creduto in lui, per chi si è sentito rappresentato dalle sue parole e dalla sua musica. Una celebrazione collettiva, dalla parte degli Ultimi, per sentirsi primi. Per sempre". Non a caso la data scelta è quella del 4 luglio, un giorno fondamentale per Niccolò Moriconi e per la sua ‘Generazione Ultimo’. Bisogna riavvolgere il nastro al 4 luglio 2019. Quella sera, un giovanissimo Ultimo calcava per la prima volta il palco dello Stadio Olimpico di Roma, realizzando un sogno davanti a oltre 63mila persone. Se la data è un simbolo, il luogo è una scommessa che lo proietta direttamente nella storia. Con questo evento, Ultimo è infatti il primo artista ad annunciare un live nella enorme area di Tor Vergata, la stessa destinata ad accogliere il Giubileo dei Giovani con un milione di partecipanti attesi. Un'area che, nelle intenzioni dell'amministrazione capitolina, potrà diventare una nuova venue romana per i grandi concerti. La stima degli amministratori è di un'affluenza di ben 250mila spettatori, cifra che permetterebbe a Ultimo di battere il record di 225mila spettatori siglato con il Modena Park dal 'maestro' Vasco Rossi, il primo luglio del 2017. —[email protected] (Web Info)