Uganda, leader opposizione Bobi Wine portato via con elicottero militare

Adnkronos
(Adnkronos) – Il leader dell’opposizione ugandese cè stato portato via dalla sua casa a bordo di un elicottero militare. Lo ha denunciato il suo partito, la National Unity Platform (Nup). “Un elicottero dell’esercito è atterrato nel complesso del presidente Bobi Wine e lo ha portato con la forza verso una destinazione sconosciuta”, ha dichiarato il Nup sul suo account di X. 

La cattura di Wine, il cui vero nome è Robert Kyagulanyi, è avvenuta dopo che lo stesso leader dell’opposizione aveva dichiarato che l’esercito aveva circondato la sua casa nel quartiere di Magere, alla periferia della capitale ugandese Kampala. Wine aveva parlato di “massiccia” frode elettorale alle elezioni di giovedì. 

