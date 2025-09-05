News

Ue multa Google per 2,95 miliardi per abusi su pubblicità on line

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Commissione Europea ha multato Google per 2,95 miliardi di euro. La multinazionale californiana, secondo l'esecutivo Ue, avrebbe violato le norme antitrust europee distorcendo la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie (adtech). Secondo la Commissione, Google avrebbe favorito i propri servizi tecnologici per posizionare la pubblicità online, a scapito dei fornitori concorrenti, degli inserzionisti e degli editori online.  La Commissione ha quindi ordinato a Google di porre fine a queste pratiche e di attuare misure per rimediare ai suoi "conflitti di interesse intrinseci" lungo la catena di fornitura dell'adtech. Google ha 60 giorni di tempo per informare la Commissione su come intende procedere. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sal Da Vinci: “A Napoli sarà un enorme...

Bellocchio dirigerà un film su Sergio Marchionne: “La...

Piero Pelù: “Non sono una rockstar”. A Venezia...

Cernobbio, la diretta dell’Adnkronos dal Forum Ambrosetti

Zoppas (Ice): “Vicenzaoro punto di riferimento globale per...

Piaserico (Confindustria Federorafi): “Operatori guardano a Emirati Arabi...

Vicenzaoro, Ermeti (Ieg): “40% degli espositori arriva dall’estero”

Al via Vicenzaoro September, Ermeti (Ieg), ‘edizione record...

Scontro frontale in provincia di Pavia, un morto...

Vaiolo scimmie, Oms: “Mpox non è più un’emergenza...