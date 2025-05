Ue, Elena Grech: “Digital Services Act centrale per proteggere la democrazia europea”

(Adnkronos) – "Il Digital Services Act (Dsa) è cruciale per contrastare la manipolazione digitale e tutelare i cittadini", ha detto Elena Grech, vice capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, durante il dibattito "Come proteggere le nostre democrazie dalle interferenze straniere e dalla manipolazione dell'informazione", organizzato a Roma dall'Ambasciata di Polonia e dalla stessa Rappresentanza. Grech ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Commissione e agenzie e authority degli Stati membri, che esiste da dieci anni ma che ha avuto una decisa accelerazione con l'entrata in vigore del Dsa, rimarcando che la formazione sul fact-checking e l'educazione mediatica devono essere "parte integrante delle politiche nazionali per rafforzare la resilienza democratica". —[email protected] (Web Info)