Udinese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
(Adnkronos) – Torna in campo la Roma. Oggi, lunedì 2 febbraio, i giallorossi sfidano l’Udinese – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 23esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini è reduce dal pareggio contro il Panathinaikos in Europa League, valso comunque la qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea, mentre in campionato ha pareggiato contro il Milan 1-1. L’Udinese di Runjaic invece ha vinto per 3-1 contro l’Hellas Verona al Bentegodi. 

 

La sfida tra Udinese e Roma è in programma oggi, lunedì 2 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. All. Runjaic 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pellegrini, Soulé; Malen. All. Gasperini 

 

Udinese-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW. 

 

