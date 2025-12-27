News

Udinese-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
(Adnkronos) – La Lazio scende in campo in Serie A. I biancocelesti affrontano oggi, sabato 27 dicembre, l’Udinese – in diretta tv e streaming – in trasferta al Bluenergy Stadium nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 0-0 dell’Olimpico contro la Cremonese, mentre quella di Runjaic è stata battuta al Franchi dalla Fiorentina con un netto 5-1. 

 

La sfida tra Udinese e Lazio è in programma oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic 

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri 

 

Udinese-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

