News

Ucraina, Vannacci: “No Futuro Nazionale a risoluzione centrodestra, incredibile sostegno a Zelensky”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Si smarca dal centrodestra Futuro Nazionale. “Il mio partito -dice all’AdnKronos Roberto Vannacci, al termine delle comunicazioni in Senato della premier Giorgia Meloni su Iran e Ucraina- dice no alla risoluzione del centrodestra” perché “è incredibile prevedere ancora un sostegno economico per Zelensky quando, a causa di questa guerra in Medio Oriente, si sta abbattendo una catastrofe economica sugli Italiani”. L’ex capo della Folgore, in attesa delle comunicazioni di Meloni alla Camera, dove ci sono tre deputati vannacciani dice: “Basta denari sottratti ai nostri interessi primari e basta soldi a chi li spende per cessi d’oro, ville e yacht di lusso e serate con prostitute”.  

Vannacci sottolinea come a questo punto a Kiev arrivino troppe risorse “visto che invia ordigni bellici in Medio Oriente invece di usarli per difendere la propria terra”. Poi rivolto al governo chiede di cessare con “una strategia di sostegno incondizionato che in 4 anni non ha assicurato risultati e non ha ripristinato l’integrità territoriale ucraina”. Bisogna finirla con “risorse infinite per un paese non appartenete all’Unione Europea quando per Cipro , paese della Ue invaso per metà dai turchi dal 1974, Bruxelles non ha mosso un dito, non ha fatto scattare alcun Rearm Europe e non ha spedito ordigni bellici ai ciprioti per liberarsi dall’invasore”. 

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Rossella Erra, i progressi con la dieta: “Ora...

Tecnologia, Passadore (Asus): “Fondamentale il servizio post-vendita”

Aisla: “Terzo settore non supplenza del welfare ma...

Tecnologia, Pannone (Asus): “Aziende cercano prodotti di qualità...

Itir summit: convegno su futuro salute, energia e...

Il Ministro dello sport iraniano: “Non ci sono...

Eutanasia, gip Milano archivia Marco Cappato su due...

Al via a 1° Pulsar – festival Stem...

Infantino: “Trump mi ha ribadito che la nazionale...

Usa, camion sfonda transenne Casa Bianca: nessun ferito,...