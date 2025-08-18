News

Ucraina, siparietto Zelensky-Trump: “No elezioni durante la guerra”, il Tycoon: “Vale anche qui?”

by Adnkronos
(Adnkronos) – Siparietto nel corso del punto stampa nello Studio Ovale con protagonisti il presidente statunitense Donald Trump e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Quest'ultimo, rispondendo a un giornalista che sarebbe ben disposto a indire elezioni in Ucraina, specifica che devono essere organizzate in circostanze sicure, "perché durante la guerra non si possono tenere elezioni".  Servirebbe una tregua, che dovrebbe valere in terra, mare e cielo, affinché le elezioni siano "democratiche" e "legali", spiega il presidente ucraino. Al che Trump replica (e non è chiaro se con sarcasmo o scherzando): "Quindi mi stai dicendo che durante la guerra non si possono avere elezioni? Allora lasciami dire: tra tre anni e mezzo, cioè se capita che siamo in guerra con qualcuno, niente più elezioni?", un riferimento al 2028, anno delle prossime elezioni statunitensi. "Ti piace questa idea?", scherza Zelensky. —internazionale/[email protected] (Web Info)

