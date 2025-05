Ucraina, Russia su colloqui il 2 giugno a Istanbul: “Attendiamo risposta Kiev”

(Adnkronos) –

Mosca è in attesa di una risposta da parte dell'Ucraina sulla proposta russa di colloqui diretti a Istanbul il 2 giugno per raggiungere un accordo di pace. "Per quanto ne so, non è ancora arrivata alcuna risposta… dobbiamo attendere una risposta dalla parte ucraina", ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, definendo "non costruttiva" la richiesta di Kiev alla Russia di fornire condizioni di pace prima dei colloqui. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan esorta Mosca e Kiev "a non chiudere la porta" al dialogo, mentre si attende la risposta ucraina. "Siamo in contatto con la Russia e con l'Ucraina – fa sapere la presidenza turca – Stiamo dicendo loro di non chiudere la porta fintanto che resta aperta". La proposta è arrivata ieri, secondo quanto annunciato in una nota dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, precisando che Mosca è pronta in quella sede a presentare il suo memorandum che "definisce la nostra posizione" e le richieste per superare "le cause profonde della crisi". Lavrov, ha reso noto il ministero degli Esteri russo, ha informato il suo omologo statunitense Marco Rubio sui preparativi di Mosca per i colloqui diretti con l'Ucraina a Istanbul lunedì prossimo. Dal canto suo Kiev ha fatto sapere di essere pronta a ulteriori colloqui diretti con la Russia, ma ha chiesto a Mosca di fornire in anticipo le sue condizioni di pace per garantire che l'incontro produca risultati. "Non siamo contrari a ulteriori incontri con i russi e siamo in attesa del loro memorandum", ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov in un post su X. "La parte russa ha almeno altri quattro giorni prima della partenza per fornirci il suo documento da esaminare". Intanto almeno una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite negli attacchi russi che nella notte hanno colpito l'Ucraina, denunciano le autorità locali. A Bilopillia, nella regione di Sumy, nel nordest del Paese vicino al confine russo, una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita, riportano i media ucraini. Secondo le autorità della regione, "sono stati distrutti edifici residenziali" e si registrano danni a infrastrutture nella zona. Altre tre persone sono rimaste ferite in un attacco con droni che ha colpito la regione di Dnipropetrovsk. La Russia dal canto suo rivendica il controllo di altre tre località nell'est dell'Ucraina. Il ministero della Difesa, riporta l'agenzia russa Tass, annuncia la conquista da parte delle forze russe della località di Stroivka, nella regione di Kharkiv, e degli insediamenti di Gnativka e Shevchenko Pervoye nel Donetsk Zaur Gurtsyev, vicesindaco della città di Stavropol in Russia, che aveva guidato gli attacchi aerei per la conquista della città ucraina di Mariupol nel 2022, è rimasto ucciso in un'esplosione, conferma inoltre il governatore regionale Vladimir Vladimirov. Il Comitato investigativo russo ha riferito che sulla scena dell'esplosione, avvenuta ieri, sono stati trovati i corpi di due uomini con ferite multiple. Secondo quanto riportato da un canale Telegram vicino alle forze di sicurezza russe, l'esplosione potrebbe essere stata causata da una granata o da un ordigno esplosivo improvvisato. Secondo Vladimirov, è ipotizzabile il coinvolgimento ucraino nell'attentato. —internazionale/[email protected] (Web Info)