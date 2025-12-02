News

Ucraina-Russia, Putin incontra Witkoff: giornata chiave, le news di oggi

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Giornata chiave nei negoziati per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. A Mosca, il presidente russo Vladimir Putin riceve Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano Donald Trump. L’emissario della Casa Bianca illustrerà il piano elaborato dagli Stati Uniti e discusso da Washington e Kiev nei colloqui appena andati in scena in Florida.  

Putin, nelle ultime ore, ha annunciato notevoli progressi compiuti dalle forze armate russe sul terreno: Mosca, in particolare, avrebbe conquistato la città di Pokrovsk. Le parole del presidente russo evidenziano la volontà di alzare la posta in sede di negoziati: Putin ha già affermato che i combattimenti si fermerebbero se l’Ucraina lasciasse il Donbass, obiettivo primario di Mosca. 

internazionale/esteri

