Ucraina-Russia, maxi attacco su Kiev. Zelensky: “Colpito edificio residenziale, terroristi”

(Adnkronos) – Almeno sei persone, tra cui un bambino, sono state uccise in una serie di attacchi della Russia contro Kiev. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Tkachenko. "Finora, i servizi hanno confermato sei morti. Tra questi c'è un bambino di sei anni", ha scritto su Telegram. La Russia ha effettuato attacchi con droni e missili su Kiev stamattina, causando danni al reparto pediatrico di un ospedale e a una scuola, hanno affermato funzionari governativi. Oltre 40 i feriti causati dai raid che hanno colpito almeno 10 località nei dintorni della capitale ucraina, ha dichiarato l'amministrazione militare della città su Telegram. "Colpito in modo diretto un edificio residenziale. Le persone sono intrappolate sotto le macerie. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto. Terroristi russi", si legge in un post pubblicato sui social dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky che condivide un video. È "ora di esercitare la massima pressione su Mosca", ha dichiarato dal canto suo il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha sottolineando su X che si tratta di"una mattina orribile a Kiev". "Il presidente Trump è stato molto generoso e molto paziente con Putin, cercando di trovare una soluzione", ha continuato, aggiungendo: "È ora di esercitare la massima pressione su Mosca. È ora di sincronizzare tutte le misure sanzionatorie. È ora di imporre la pace con la forza". Dal canto suo l'esercito russo ha reso noto di aver conquistato la città di Chasiv Yar, un'importante roccaforte dell'esercito ucraino nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale. La città di Chasiv Yar, al centro dei combattimenti da mesi, "è stata liberata" dalle forze russe, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo in una nota.