News

Ucraina, raid russi nella notte: a Kharkiv morti madre e figlio di 10 anni

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Gli attacchi notturni della Russia contro l’Ucraina hanno causato la morte di almeno tre persone. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza e il sindaco e capo dell’amministrazione militare di Odessa Sergiy Lysak, aggiungendo che il bombardamento della città portuale meridionale ha causato la morte di un uomo di 35 anni e il ferimento altre due persone. 

Più a nord, nella regione di Kharkiv, i servizi di emergenza statali hanno dichiarato di aver recuperato i corpi di una donna e di un bambino di 10 anni dopo un attacco con un drone. “Altre tre persone sono rimaste ferite”, ha aggiunto il servizio in un post su Telegram. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Hong Kong, Jimmy Lai condannato a 20 anni...

Roma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Super Bowl, Bad Bunny infiamma l’Halftime Show e...

Seattle Seahawks vincono il Super Bowl, battuti i...

Atalanta-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Sanremo 2026, Ermal Meta: “Canto i figli di...

Milano Cortina, le gare di oggi: da Franzoni...

Usa-Cina, l’annuncio di Trump: “Xi Jinping alla Casa...

La dieta aiuta anche gli occhi, i cibi...

Milano Cortina, tutto sul dream team azzurro in...