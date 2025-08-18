Ucraina, Meloni: “Giornata importante, esplorare ogni tipo di soluzione per garantire la pace”

(Adnkronos) –

Una "giornata importante" per "esplorare ogni tipo di soluzione per garantire la pace" tra Russia e Ucraina. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni definisce quella di oggi, lunedì 18 agosto, da Washington dove è volata per partecipare agli incontri con il presidente Usa Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli altri leader europei. "L'unità dell'Occidente, dal mio punto di vista, è lo strumento che abbiamo per costruire pace e garantire giustizia. Ovviamente l'Italia c'è, come c'è sempre stata in questi tre anni e mezzo", ha rivendicato Meloni. "Noi siamo al fianco dell'Ucraina, sosteniamo gli sforzi di pace del presidente degli Stati Uniti – ha chiarito -. Siamo stati chiamati per il nostro contributo di proposte di diplomazia e siamo contenti che sulle garanzie di sicurezza si parta da una proposta che è stata italiana, che è quella di costruire garanzie di sicurezza efficaci ispirate all'articolo 5 della Nato. Chiaramente su questo bisogna costruire, bisogna lavorare". "Penso che il lavoro che faremo oggi sarà un lavoro importante. Chiaramente – ha sottolineato Meloni – non ci sono soluzioni facili quando si tratta di fermare una guerra, di costruire la pace. Io penso che dobbiamo esplorare tutte le soluzioni possibili per garantire pace, per garantire giustizia, per garantire la sicurezza delle nostre nazioni. E l'Italia porta tutto il contributo di idee e di proposte che ha già dimostrato di saper garantire in questi mesi". Quindi, ha ribadito la premier, "penso che sia questa una giornata importante. Dopo tre anni e mezzo in cui noi abbiamo avuto una Russia che non dava alcun segnale di dialogo, che pretendeva la capitolazione di Kiev, oggi finalmente si aprono spiragli di dialogo, perché c'è una situazione di stallo sul campo. E noi lo dobbiamo ricordare, perché quella situazione di stallo sul campo è stata costruita, chiaramente, dal coraggio degli ucraini, ma anche dal sostegno unito che l'Occidente ha garantito in questi anni alla nazione aggredita".