Ucraina, intesa su forza multinazionale e garanzie su impegno Usa

Invio di una forza multinazionale in Ucraina dopo la fine della guerra con la Russia. Anche e soprattutto gli Usa monitoreranno il rispetto del cessate il fuoco. Sono due dei temi discussi nel vertice della Coalizione dei Volenterosi a Parigi, come illustra il presidente francese Emmanuel Macron al termine del summit. “Continuano i preparativi” per una “forza multinazionale” – a cui non parteciperà l’Italia – per fornire “una forma di rassicurazione” dopo il cessate il fuoco, dice. 

L’incontro di Parigi, sottolinea Macron, “segna un progresso considerevole verso una pace solida e duratura”. La riunione “riconosce una convergenza tra i 35 paesi della coalizione dei volontari per costruire garanzie di sicurezza robuste”. “Gli Stati Uniti sono pronti a darci supporto e garanzie”, dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Non è più il caso di dubitare dell’impegno americano”, fa eco Macron. 

Il presidente francese inoltre annuncia l’istituzione “di una cellula di coordinamento che permetterà di integrare pienamente tutte le forze armate competenti e che garantirà la coordinazione tra la coalizione dei volontari, gli Stati Uniti d’America e l’Ucraina”. 

“Sulla base di tutto il lavoro svolto negli ultimi mesi, abbiamo consolidato il nostro approccio con l’istituzione di meccanismi di monitoraggio del cessate il fuoco che saranno posti sotto una leadership americana ma con contributi di diversi Stati che hanno espresso la loro disponibilità”, prosegue. 

 

