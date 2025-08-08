News

Ucraina, Fox: “Ipotesi summit Trump-Putin a Roma”. Tass smentisce

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L'incontro tra il capo della Casa Bianca, Donald Trump, e il presidente russo, Vladimir Putin, potrebbe tenersi la prossima settimana, forse già lunedì, e Roma sarebbe tra le sedi valutate per ospitare il faccia a faccia. Lo scrive l'emittente americana Fox, vicina all'Amministrazione Trump, citando due fonti vicine ai negoziati. L'agenzia di stampa russa Tass, tuttavia, ha smentito che Roma possa essere la sede dell'incontro. "Non sarà in Europa", ha affermato una fonte, sottolineando che il continente non è stato preso in considerazione come sede del vertice. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Laboratorio Toscana, l’intesa Pd-M5s alla prova del programma:...

Turismo, più occupati ma anche più ‘introvabili’: cuochi...

Furti in casa vip, da Balivo a Zaccagni...

Atalanta, nessun segnale da Lookman: la posizione della...

Paolorossi si candida alla Regione Marche: “Io ‘pecora...

Tennis: quote Atp Cincinnati, per Sisal il bis...

Botulismo, in Italia 452 casi e 14 morti...

Alcaraz, l’assalto a Sinner parte da Cincinnati: “Voglio...

Bassetti, ‘non si può morire di botulino, troppa...

Stefano Argentino, il legale scrive a Garante detenuti:...