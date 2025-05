Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: uccisa una bambina di 9 anni

(Adnkronos) – La Russia continua a bombardare l'Ucraina, mentre cresce l'attesa per i negoziati che dovrebbero tenersi lunedì a Istanbul tra Kiev e Mosca. Volodymyr Zelensky ha affermato di non aspettarsi alcun risultato dai colloqui, accusando il Cremlino di fare "tutto" il possibile per sabotare il potenziale incontro. Mosca ha affermato che invierà una squadra di negoziatori a Istanbul per un secondo round di colloqui lunedì, ma Kiev non ha ancora confermato se parteciperà "Da oltre una settimana, i russi non sono stati in grado di presentare il cosiddetto memorandum", ha dichiarato Volodymyr Zelensky su X venerdì, riferendosi a un documento che la Russia afferma di aver preparato che delinea le sue condizioni per la pace. "Affinché un incontro sia significativo, il suo ordine del giorno deve essere chiaro e i negoziati devono essere preparati adeguatamente", ha aggiunto il presidente ucraino. "Purtroppo, la Russia sta facendo tutto il possibile per garantire che il prossimo potenziale incontro non porti alcun risultato". La Russia afferma che presenterà il memorandum di persona ai colloqui di lunedì. Ma l'Ucraina sospetta che conterrà le sue richieste massimaliste che Kiev ha già respinto. Intanto una bambina di 9 anni è stata uccisa e un sedicenne è rimasto ferito in un attacco missilistico condotto dalle forze armate russe nell'oblast di Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo ha dichiarato il governatore di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, in un post su Telegram. "Una casa è stata distrutta. Altre case e auto sono stati danneggiati dall'onda d'urto", ha aggiunto Fedorov spiegando che i missili russi hanno colpito il villaggio di Dolynka nel distretto di Polohivskyi. Un uomo di 66 anni ha perso la vita a Kherson, in Ucraina, a causa di un raid aereo russo. Lo ha scritto su Telegram Oleksandr Prokudin, governatore della regione di Kherson, denunciando un ''bombardamento russo'' sulla città e spiegando che la vittima aveva riportato ''ferite mortali''. Si teme una vasta offensiva militare russa nell'oblast di Sumy, nell'Ucraina orientale, tanto che le autorità regionali hanno emanato un ordine di evacuazione urgente per i residenti di undici insediamenti. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale di Sumy, Oleg Grigorov, che ha firmato l'ordinanza. La decisione è stata presa per ''la costante minaccia alla vita dei civili da parte dei bombardamenti russi'', riferiscono i media ucraini. —internazionale/[email protected] (Web Info)