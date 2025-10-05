Ucraina, attacco Russia su larga scala: droni e missili su diverse regioni

(Adnkronos) – L'esercito russo ha lanciato nuove ondate di droni contro diverse località dell'Ucraina nella notte tra sabato e domenica 5 ottobre, provocando allarmi aerei in diverse regioni. Lo riferiscono le forze di difesa aerea ucraine.

Zaporizhzhya è stata colpita questa mattina da un attacco combinato di droni e aerei, ha dichiarato su Telegram l'amministratore militare regionale Ivan Fedorov. Almeno 10 droni e bombe guidate hanno colpito la città, uccidendo una persona e ferendone almeno altre otto. In diversi distretti sono state interrotte le forniture di acqua ed elettricità. Anche altre città, tra cui Kiev, Dnipro e Odessa, hanno segnalato attacchi con droni, anche se non sono stati immediatamente disponibili dati sulle vittime e sui danni. Secondo l'aeronautica militare, sono stati abbattuti 73 droni, anche se queste cifre non sono state verificate in modo indipendente. Le forze ucraine hanno anche avvertito della possibilità di attacchi con missili da crociera russi dopo il lancio dei bombardieri Tupolev Tu-95. In risposta ai massicci attacchi militari russi contro obiettivi nella vicina Ucraina, l'esercito polacco ha fatto decollare durante la notte dei caccia per proteggere il proprio spazio aereo. Sono stati dispiegati anche i caccia degli alleati della Nato di stanza in Polonia. I media polacchi hanno riferito che l'intero sistema di difesa aerea del Paese è stato messo in allerta.