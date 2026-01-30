News

Uccise neonata con l’acido, ex dipendente di un asilo nido condannata a 30 anni in appello

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un’ex dipendente di un asilo nido è stata condannata a 30 anni di carcere in appello dopo essere stata riconosciuta colpevole di aver provocato volontariamente la morte di una neonata somministrandole una dose abbondante di detergente per la casa a base di acido. A emettere la sentenza è stata, dopo tre giorni di processo, la Corte d’Assise di Ain, che ha stabilito che Myriam Jaouen aveva “causato intenzionalmente la morte” di Lisa, di undici mesi, nel giugno del 2022. 

In primo grado la donna era stata condannata a 25 anni di carcere per tortura e atti di barbarie che avevano portato alla morte della bambina, ma non era stata riconosciuta l’intenzione di uccidere. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Addio a Catherine O’Hara, l’attrice di ‘Mamma ho...

Milano-Cortina, Ice collabora con l’Italia dal 2015: accordo...

Caso Epstein, Dipartimento Giustizia pubblica oltre 3 milioni...

Milano-Cortina: zone rosse e 2.000 forze polizia in...

Afghano su parapetto ponte Spizzichino a Roma, relazione...

Sinner alle Olimpiadi? Jannik ‘dribbla’ la domanda su...

Danni ciclone Harry, l’esperto: “Dirottare i fondi del...

Tavolo Automotive, Assogasliquidi: “Bene annuncio Urso incentivi retrofit...

Luigi Mangione, il giudice esclude la pena di...

Infrastrutture: Anas, a Consorzio Eteria e Webuild due...