News

Uccisa con una coltellata alla schiena, scattano le indagini a Napoli

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Una giovane donna accoltellata e uccisa oggi a Napoli. È accaduto nel pomeriggio, quando personale della Polizia di Stato è intervenuto presso l’ospedale Villa Betania a seguito della segnalazione di una ragazza giunta con una ferita da arma da taglio alla schiena. Poco dopo, la 22enne è deceduta.  

Dinamica in fase di ricostruzione ad opera degli agenti della locale Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che procedono. 

“È una situazione grave, è una tragedia. E questa tragedia va letta. Io sono certo che sia la magistratura che le forze di polizia stanno già agendo e dobbiamo affidarci sempre con fiducia sia alla magistratura che alle forze di polizia”, ha detto il prefetto di Napoli, all’uscita del vertice convocato nel pomeriggio a Santa Maria la Carità, commentando l’episodio. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milano-Cortina: salute del cervello, all’aeroporto Malpensa ‘Brain health...

Carta stagnola sulle maniglie delle porte, un gesto...

Dalla musica ai fumetti, Francesca Michielin firma una...

Sanremo 2026, Lillo sarà coconduttore nella serata delle...

Cina, le auto elettriche devono cambiare maniglie: nuove...

Rocio Munoz Morales: “Raoul Bova? Non sospettavo nulla,...

Salvini e l’addio di Vannacci: “Deluso, onore e...

Milano Cortina, Vonn: “Ho il crociato rotto ma...

Futuro nazionale, la linea di Vannacci: “Prima l’Italia,...

Maynard James Keenan: “Quello che vediamo non è...