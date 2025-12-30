News

Tunnel sotto la Manica, problemi a circolazione treni con ritardi e cancellazioni. Eurostar: “Rimandate il viaggio”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Problemi alla circolazione dei treni tra il Regno Unito e l’Europa. Eurostar, la compagnia ad alta velocità che collega Londra a Parigi e Bruxelles attraverso il tunnel sotto La Manica, ha annunciato che la circolazione dei suoi treni è fortemente perturbata a causa di diversi problemi tecnici e consiglia ai clienti di rinviare il viaggio. 

“A causa di un problema di alimentazione elettrica nel tunnel sotto La Manica e di un problema tecnico su un treno Le Shuttle, i nostri treni rischiano di subire forti ritardi e cancellazioni dell’ultimo minuto”, sottolinea l’azienda sul proprio sito internet. “Consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di rimandare il viaggio a un’altra data. Vi preghiamo di evitare di recarvi in stazione, a meno che non abbiate già un biglietto per viaggiare oggi”, aggiunge la compagnia. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Yemen, il grande gioco arriva al Somaliland. Mentre...

Grande Fratello Vip, da Ventura a Hunziker: chi...

Fisco, lavoro, pensioni: tutte le misure della Manovra...

Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo...

Camionista ignora segnali, segue Gps e rimane bloccato...

Donna trovata morta in cortile a Milano, non...

Iran, la protesta di allarga agli atenei: scendono...

Incidente funivia a Macugnaga, due feriti e 100...

Pellegrini e Giunta, la cena romantica e il...

Codacons attacca: “Autosospensione Signorini non basta, Grande Fratello...