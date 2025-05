Tumori, Migliore (Fiaso): “25% italiani è over 65, investire in prevenzione”

(Adnkronos) – "Per molte patologie oncologiche, come ad esempio per i tumori alla vescica, la possibilità di avere interventi chirurgici di elevatissima specializzazione e terapie innovative hanno fatto sì che la cronicità sia ormai una realtà. Ma per un servizio sanitario sempre più universalistico è fondamentale investire in prevenzione, puntando sul binomio sport e cultura in particolare". Così Giovanni Migliore, presidente della Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), in occasione del tour di sensibilizzazione sul tumore uroteliale 'Non girarci intorno', promosso da Merck. L'iniziativa, pensata per il Bladder Cancer Awareness Month, si lega al Giro d'Italia, uno degli eventi sportivi più seguiti nel nostro Paese, di cui Merck è official partner e del quale segue le tappe, proponendo presso il villaggio del Giro uno stand dove il pubblico riceve materiali divulgativi sulla patologia e partecipa a momenti di 'edutainment'. "Il 25% della nostra popolazione è costituita da anziani, quindi over 65 – sottolinea Migliore – che per continuare una vita attiva devono occuparsi della propria salute, investendo in prevenzione molto prima quando si è più giovani. Però, insieme a una aspettativa media di vita alla nascita che si colloca tra le prime nel mondo, non possiamo non registrare la necessità per i nostri anziani di dover trascorrere questo lungo periodo 'accompagnati' da qualche condizione cronica". Fenomeno divenuto realtà anche per il carcinoma della vescica e in generale per le patologie oncologiche di interesse urologico e questo "grazie allo sviluppo di tecnologie, alle maggiori conoscenze e al fatto che i nostri professionisti e le nostre aziende sanitarie hanno maturato una competenza straordinaria riconosciuta a livello internazionale, per cui siamo oggi in grado di evitare la mortalità per queste patologie. Siamo stati capaci di trasformare una condizione da acuta in cronica, evitando la morte del paziente". Fondamentale spostare il focus dall'assorbimento di risorse, cioè dal costo del Ssn, alla prevenzione: "E' dimostrato – rimarca Migliore – che l'investimento in attività sportiva e cultura si accompagna alla possibilità più in là di continuare ad assicurare un servizio sanitario universalistico che garantisce oggi la possibilità a tutti noi di avere interventi chirurgici di elevatissima specializzazione, ma anche farmaci gratuiti che ci consentono di rendere cronica anche le patologie oncologiche. Come Fiaso sottolineiamo che è indispensabile prendersi cura di se stessi attraverso lo sport, ma anche attraverso la consapevolezza e l'informazione. Iniziative come queste non possono che andare in questa direzione". Il sistema sanitario è pronto a sfruttare le soluzioni tecnologiche che il progresso mette a disposizione: "Noi come federazione abbiamo iniziato già da un paio di anni un percorso di consapevolezza nei confronti del management aziendale, anche sui temi più attuali come l'intelligenza artificiale. Proprio per questo – conclude il presidente – a giugno terremo il Forum di Fiaso sull'Ia per il futuro della sanità italiana. Questo è lo sforzo che ci aspetta, un grande sforzo di consapevolezza e di formazione per garantire ulteriore protezione verso tutti i tumori, anche quelli dell'apparato uroteliale". —[email protected] (Web Info)