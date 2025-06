Trump vieta studenti stranieri a Harvard e minaccia la Columbia University

(Adnkronos) – Donald Trump ha annunciato il divieto di visto per gli studenti stranieri che frequentano Harvard, un'ulteriore escalation del suo conflitto con le istituzioni accademiche americane che accusa di promuovere idee di sinistra eccessivamente progressiste. Si tratta di ''una ritorsione'', ha reagito l'Università di Harvard. "Ho concluso che è necessario limitare l'ingresso ai cittadini stranieri che desiderano venire negli Stati Uniti per partecipare, esclusivamente o sostanzialmente, a un programma di studio presso l'Università di Harvard", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in una nota. "Si tratta dell'ennesima ritorsione illegale intrapresa dall'Amministrazione, in violazione dei diritti di Harvard sanciti dal Primo Emendamento. Harvard continuerà a proteggere i suoi studenti internazionali", ha dichiarato un portavoce di Harvard.

Trump si è quindi scagliato anche contro la Columbia University. Il dipartimento dell'istruzione degli Stati Uniti ha infatti minacciato la revoca dell'accreditamento all'ateneo per problemi di antisemitismo nel campus. L'amministrazione Trump ha inasprito la sua battaglia contro l'università, dichiarando che la scuola non soddisfa gli standard di accreditamento per la mancata protezione degli studenti ebrei. "Dopo l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele, la dirigenza della Columbia University ha agito con deliberata indifferenza nei confronti delle molestie subite dagli studenti ebrei nel suo campus", ha dichiarato Segretario all'Istruzione degli Stati Uniti Linda McMahon.