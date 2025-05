Trump vieta ad Harvard di accettare studenti stranieri, il nuovo attacco del tycoon

(Adnkronos) – Nuovo attacco di Donald Trump ad Harvard, il più prestigioso ateneo americano che sta difendendo la sua indipendenza accademica dalle ingerenze dell'amministrazione repubblicana. La segretaria della Sicurezza Interna, Kristi Noem, ha infatti comunicato all'università di aver sospeso la sua partecipazione allo Student and Exchange Visitor Program, di fatto impedendo l'iscrizione di studenti stranieri. Gli studenti americani già iscritti dovranno trasferirsi in un'altra università se non vogliono rischiare di perdere il loro visto. Noem ha giustificato la mossa sostenendo che Harvard ha creato "un campus non sicuro" permettendo le azioni di agitatori anti-americani, in maggioranza studenti stranieri. Nell'aprile scorso Trump ha tagliato i finanziamenti allo storico ateneo, chiedendo che Harvard si scusasse per non aver fatto abbastanza per combattere l'antisemitismo nel suo campus. All'università, una delle più prestigiose degli Stati Uniti, sono stati congelati 2,2 miliardi di dollari di fondi federali, dopo che l'ateneo ha respinto una serie di richieste avanzate dalla Casa Bianca con l’obiettivo dichiarato di combattere l'antisemitismo nei campus. L'ateneo dell'Ivy League si è rifiutato di adottare misure per punire gli studenti che protestano a sostegno di Gaza e di chiudere i programmi a sostegno di diversità e inclusione. —internazionale/[email protected] (Web Info)