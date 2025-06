(Adnkronos) – Poteva andare meglio. Donald Trump, prima di lasciare in anticipo il G7, firma l'accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito. Il presidente americano si presenta davanti alla stampa con il premier britannico Keir Starmer. Il vento gli gioca un brutto scherzo, i fogli volano via dalla cartellina aperta con gesto teatrale. Non va meglio quando bisogna annunciare l'intesa: per Trump, l'accordo è con "l'Unione Europea". —internazionale/[email protected] (Web Info)