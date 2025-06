Trump: “Russia e Ucraina due bambini che si picchiano: lasciamoli fare” – Video

(Adnkronos) – "A volte, quando due bambini litigano, bisogna lasciare che continuino a picchiarsi per un po'". Per Donald Trump, Russia e Ucraina devono continuare a combattere per rendersi conto che la guerra è una strada senza uscita. "Ho fatto questa analogia al presidente Putin: 'Presidente, forse devi continuare a combattere e soffrire molto prima di riuscire a fermarti'. Lo vedete nell'hockey, quando c'è una rissa gli arbitri lasciano fare per qualche secondo…". —internazionale/[email protected] (Web Info)