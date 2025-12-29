News

Trump: “Netanyahu è eroe che va graziato, senza di lui Israele non esisterebbe”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è ”un ottimo premier”, un vero e proprio ”eroe di guerra” al quale dovrebbe essere concessa ”la grazia nel suo processo penale”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, ricevendo il premier israeliano a Mar-a-Lago e affermando che Israele “non esisterebbe” senza Netanyahu. 

A una domanda sulla seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco per Gaza, Trump ha risposto che ”bisogna disarmare Hamas”. ”La situazione di Gaza è molto difficile”, ma ”la ricostruzione inizierà presto”, ha aggiunto accanto al premier israeliano.  

Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha smentito di aver parlato con Trump della grazia a Netanyahu. Lo riporta il sito di Haaretz. La grazia “è in arrivo”, ha detto Trump a Mar-a-Lago parlando accanto a Netanyahu.  

Nelle scorse settimane il premier israeliano ha formalmente presentato al presidente Herzog una richiesta di grazia dopo che Trump aveva precedentemente espresso il suo sostegno. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Napoli, Webuild vince contratto da 660 mln per...

Davide Tizzano, è morto a 57 anni il...

Roma, auto investe e uccide 69enne a Mezzocammino

Serie A, oggi Roma-Genoa – Diretta

Terremoto oggi ai Castelli Romani, scossa di magnitudo...

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: “Campagna diffamatoria...

Elvis Demce al 41 bis, carcere duro per...

Licenziato dopo test del carrello, il giudice condanna...

Referendum giustizia, governo non ha deciso data per...

Russia-Ucraina, quanto pesa l’economia nelle scelte di Putin?...