Trump: “Netanyahu è eroe che va graziato, senza di lui Israele non esisterebbe”

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è ”un ottimo premier”, un vero e proprio ”eroe di guerra” al quale dovrebbe essere concessa ”la grazia nel suo processo penale”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, ricevendo il premier israeliano a Mar-a-Lago e affermando che Israele “non esisterebbe” senza Netanyahu.

A una domanda sulla seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco per Gaza, Trump ha risposto che ”bisogna disarmare Hamas”. ”La situazione di Gaza è molto difficile”, ma ”la ricostruzione inizierà presto”, ha aggiunto accanto al premier israeliano.

Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha smentito di aver parlato con Trump della grazia a Netanyahu. Lo riporta il sito di Haaretz. La grazia “è in arrivo”, ha detto Trump a Mar-a-Lago parlando accanto a Netanyahu.

Nelle scorse settimane il premier israeliano ha formalmente presentato al presidente Herzog una richiesta di grazia dopo che Trump aveva precedentemente espresso il suo sostegno.

