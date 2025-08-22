News

Trump: “Imporremo dazi sui mobili importati dall’estero”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Dazi Usa sui mobili importati dall'estero. Ad annunciarli è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul proprio social 'Truth'. "I mobili provenienti da altri Paesi negli Stati Uniti saranno tassati a una tariffa ancora da determinare", scrive Trump. "Stiamo conducendo un'importante indagine tariffaria sui mobili che entrano negli Stati Uniti. Entro i prossimi 50 giorni, l'indagine sarà completata e i mobili provenienti da altri Paesi negli Stati Uniti saranno tassati a una tariffa ancora da determinare. Ciò farà ripartire il settore dell'arredamento nella Carolina del Nord, nella Carolina del Sud, nel Michigan e negli Stati di tutta l'Unione. Grazie per l'attenzione su questo argomento!". —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 22 agosto

Caso Epstein, Dipartimento Giustizia Usa pubblica colloquio con...

Usa, si schianta bus turistico a New York:...

Non solo Leoncavallo, nel mirino altri 128: attenzione...

Eruzione Etna, continua colata lavica dalle tre bocche

Ministro Giuli: “Sgomberare CasaPound? No se si allinea...

Mondiali di calcio 2026, Trump: “Sorteggio il 5...

Boss della Sacra Corona Unita evaso a Palmi,...

Dazi, premier Canada: “Con Usa miglior accordo possibile,...

Francia, nega ingresso a 150 israeliani: arrestato direttore...