Trump, gli Obama come scimmie: il video razzista rilanciato dal presidente

(Adnkronos) – Un video sul presunto voto truccato nella sfida con Joe Biden del 2020. Poi, quasi al termine, un intermezzo di pochi istanti con gli Obama ritratti come scimmie. In sottofondo, il brano ‘The Lion Sleeps Tonight’. E’ questo il contenuto marcatamente razzista pubblicato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump oggi su Truth Social, diffuso rilanciando il post dell’account RealRobert.

“Comportamento disgustoso da parte del Presidente. Ogni singolo repubblicano deve denunciarlo. Ora”, il commento su X del governatore della California, Gavin Newsom, che ha a sua volta ritwittato un post di denuncia dell’acccount Repubblicani contro Trump. “Trump ha appena pubblicato un video su Truth Social che include un’immagine razzista di Barack e Michelle Obama vestiti da scimmie. Non c’è fondo”, si legge nel testo del tweet.

—

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)