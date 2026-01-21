News

Trump e la gaffe a Davos, Groenlandia diventa Islanda

(Adnkronos) – Donald Trump parla a Davos e dedica ampia parte del suo discorso alla Groenlandia. Il presidente degli Stati Uniti, però, si sbaglia e la Groenlandia diventa Islanda più volte. 

 

Trump, dopo aver ribadito che gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per sicurezza nazionale, punta il dito contro la Nato che offrirebbe scarso sostegno a Washington. “Non sono lì per noi in Islanda, ve lo garantisco. La nostra Borsa ha avuto il primo calo ieri a causa dell’Islanda. Quindi l’Islanda già ci è costata un sacco di soldi…”. 

