Trump e la gaffe a Davos, Groenlandia diventa Islanda

(Adnkronos) – Donald Trump parla a Davos e dedica ampia parte del suo discorso alla Groenlandia. Il presidente degli Stati Uniti, però, si sbaglia e la Groenlandia diventa Islanda più volte.

Trump, dopo aver ribadito che gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per sicurezza nazionale, punta il dito contro la Nato che offrirebbe scarso sostegno a Washington. “Non sono lì per noi in Islanda, ve lo garantisco. La nostra Borsa ha avuto il primo calo ieri a causa dell’Islanda. Quindi l’Islanda già ci è costata un sacco di soldi…”.

—

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)