Trump contro i Grammy: “Inguardabili, io mai stato su isola Epstein”

Adnkronos
(Adnkronos) – “I Grammy Awards sono il peggio, praticamente inguardabili”. Così il presidente Usa Donald Trump in un post su Truth in cui aggiunge che “la Cbs è fortunata a non avere più questa spazzatura”.  

Nel mirino del tycoon il conduttore Trevor Noah. “Sbagliando, Noah ha detto di me che Donald Trump e Bill Clinton sono stati sull’isola di Epstein. Sbagliato!!! Non posso parlare per Bill, ma io non sono mai stato a Epstein Island, né in nessun posto vicino e fino alla dichiarazione falsa e diffamatoria delle ultime ore non sono mai stato accusato di essere stato là, neanche dai Fake News Media”, aggiunge nel post.  

“Noah, un perdente totale, farebbe meglio a chiarire, a farlo in fretta – incalza – A quanto pare manderò i mei legali a fare causa contro questo povero, patetico, incapace, stupido”. “Gli farò causa per molti dollari – conclude – Preparati Noah, mi divertirò con te!”. 

