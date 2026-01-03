News

Trump: “Assalto super per catturare Maduro, guideremo Venezuela fino a transizione giusta”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La cattura del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, è il risultato di “un assalto mai visto dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, un successo straordinario. Guideremo il paese fino ad una transizione sicura, propria e giudiziosa. Non vogliamo rivedere una situazione come quella che abbiamo vissuto per tanti anni”. Donald Trump prende la parola a Mar-a-Lago per illustrare l’operazione con cui gli Stati Uniti hanno catturato a Caracas il presidente venezuelano Nicolas Maduro. “Nessun membro delle forze armate americane è stato ucciso”. Le forze armate venezuelane “ci aspettavano, c’erano le nostre navi al largo da tempo. E’ stata condotta un’azione straordinaria”, dice il presidente degli S.tati Uniti 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Venezuela, Trump posta foto Maduro ammanettato su nave...

Serie A, oggi Juve-Lecce – La partita in...

Serie A, Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa finiscono 1-1

Verissimo, Martina Stella e la separazione da Andrea...

Venezuela, italiana a Caracas sotto choc: “Casa tremava...

Trump attacca Venezuela e cattura Maduro, c’è chi...

Venezuela, Palazzo Chigi: “Azione militare esterna non è...

Federica Pellegrini, la figlia Matilde compie gli anni:...

Venezuela, Mariotto e la fine di Maduro: “Ha...

Venezuela, Casini: “Governo Maduro illegale ma Trump crea...